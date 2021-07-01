Москва, , 14:44 — REGNUM Президент США Джо Байден фокусируется на противостоянии с Китаем, и с этим будут связаны жёсткие требования Вашингтона в отношении собственных союзников. Об этом 1 июля заявил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков на телеканале «Россия 24».

«Прежде всего это идея о том, что Китай становится страной, бросающей вызов американской гегемонией, и центр перемещается с севера в Тихий океан. Нужно менять новую диспозицию и строить новую политику сдерживания уже по отношению к Китаю. А это неизбежно ведёт к пересмотру отношений как с Россией, так и с европейскими союзниками», — заявил Коробков.

«(Байден говорит), что мы, конечно, будем уважительно общаться с европейцами, в отличие от Трампа, но значение Европы становится вторичным для новой стратегии», — отметил он.