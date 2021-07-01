Ярославль, 1 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Кировский районный суд Ярославля обратилась женщина с иском к туристической компании, которая не вернула деньги за аннулированный из-за пандемии тур. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Кировский суд в Ярославле

В марте 2020 года истица заключила с турагентством договор на поездку в Турцию в период с 15 по 26 мая 2020 года. Туроператором предстоящей поездки было ООО «Анекс-Туризм», которому были перечислены деньги в сумме 266 тысяч 100 рублей были перечислены ответчику.

Из-за начавшейся пандемии истица обратилась к турагентству с заявлением об аннулировании тура, поездку отменили, но деньги за неё туроператор не вернул. После этого женщина обратилась в суд.

«Истица просит взыскать с ответчиков стоимость туристического продукта 266 100 рублей, неустойку в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 292 710 рублей, проценты в размере 1/365 ключевой ставки рефинансирования 4,5% за каждый календарный день пользования до дня возврата уплаченной за туристический продукт денежной суммы, компенсацию морального вреда 25 000 рублей, штраф», — сообщается в судебном решении.

Согласно законодательству при расторжении договора до начала путешествия туристу должны вернуть деньги в полном объёме, а также выплатить проценты за пользование денежными средствами. Однако при этом штрафовать туроператора не будут, равно как и компенсировать истице моральный вред. Поэтому суд удовлетворил иск частично.

«Правовых оснований для взыскания с ответчика неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей», суд не усматривает, так как в данном случае судебная защита заказчика туристического продукта осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ от 20.07.2020 N 1073, которое каких-либо иных штрафных санкций в отношении туроператора или турагента не предусматривает», — поясняется в судебном решении.

Теперь ООО «Анекс-Туризм» должно выплатить женщине 266 тысяч 100 рублей в счёт основного долга, а также проценты в сумму 13 тысяч 253 рублей. При этом проценты продолжат начисляться до тех пор, пока основная сумма не будет возвращена истице.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.