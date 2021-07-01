В Ярославле у турфирмы отсудили деньги за сорванную из-за пандемии поездку
Ярославль, 1 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Кировский районный суд Ярославля обратилась женщина с иском к туристической компании, которая не вернула деньги за аннулированный из-за пандемии тур. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.
В марте 2020 года истица заключила с турагентством договор на поездку в Турцию в период с 15 по 26 мая 2020 года. Туроператором предстоящей поездки было ООО «Анекс-Туризм», которому были перечислены деньги в сумме 266 тысяч 100 рублей были перечислены ответчику.
Из-за начавшейся пандемии истица обратилась к турагентству с заявлением об аннулировании тура, поездку отменили, но деньги за неё туроператор не вернул. После этого женщина обратилась в суд.
Согласно законодательству при расторжении договора до начала путешествия туристу должны вернуть деньги в полном объёме, а также выплатить проценты за пользование денежными средствами. Однако при этом штрафовать туроператора не будут, равно как и компенсировать истице моральный вред. Поэтому суд удовлетворил иск частично.
Теперь ООО «Анекс-Туризм» должно выплатить женщине 266 тысяч 100 рублей в счёт основного долга, а также проценты в сумму 13 тысяч 253 рублей. При этом проценты продолжат начисляться до тех пор, пока основная сумма не будет возвращена истице.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.