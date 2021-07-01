Москва, , 14:39 — REGNUM Намерение Украины вступить в НАТО лишь может лишь добавить больше нестабильности всей Европе. Об этом Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Устремление [Украины] в сторону НАТО наоборот может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ», — сказал Песков.

По его словам, Россия заранее разрабатывает архитектуру мер безопасности для страховки в случае продолжения процесса вступления Украины в Североатлантический альянс.