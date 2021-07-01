Салехард, , 14:38 — REGNUM В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 июля обязанности директора департамента экономики будет временно исполнять Валерий Миронов.Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Валерий Миронов Пресс-служба губернатора ЯНАО

Прежний руководитель департамента Светлана Гусева назначена на должность председателя Счётной палаты ЯНАО.

Валерий Миронов родился в 1988 году. В 2012 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», проходил курсы РАНХиГС при президенте России, имеет дополнительное образование в области корпоративных финансов и организации поддержки предпринимателей. До приезда на Ямал работал в должности первого заместителя министра экономики Пензенской области. В департаменте экономики Ямала работал в должности менеджера проектов.