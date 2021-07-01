Минск, , 14:36 — REGNUM Белоруссия поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России от Смоленска до Сахалина, каждый год Минск принимает не менее десятка российских делегаций во главе с губернаторами. Об этом 1 июля заявил Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.

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«Эти факты и сама практика работы форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что главной отличительной чертой таких встреч стал содержательный, заинтересованный, открытый и очень полезный диалог друзей и партнёров. «А плоды многолетней совместной работы вполне реальны и выражаются конкретными цифрами. За 7 лет подписано более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на $3 млрд. Причем особо отмечу, что более четверти этой суммы — результат прошлогодних деловых встреч», — уточнил Лукашенко.

По его словам, VIII Форум регионов Белоруссии и России прибавит к общей сумме подписанных соглашений и контрактов еще примерно $800 млн, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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