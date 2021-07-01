Душанбе, , 14:32 — REGNUM ПА ОДКБ не может промолчать в связи с событиями, которые разворачиваются в Афганистане, все происходит у границы Таджикистана, заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы находимся в стране ОДКБ, которая имеет огромную границу с Афганистаном — 1400 км. Все сейчас разворачивается непосредственно у границы Таджикистана и Афганистана. Идут боевые столкновения. Если данное заявление не принять или отложить, завтра беженцы хлынут потоком, а мы будем с вами как те страусы, голову в песок. Нельзя в этой ситуации промолчать», — заявил Володин в ходе заседания совета ПА ОДКБ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с ухудшением обстановки в непосредственной близости от южных рубежей совет ПА ОДКБ принял заявление, где выражает обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане. В целом совет ПА ОДКБ призвал международное сообщество, включая национальные парламенты и международные парламентские организации, «наращивать гуманитарное содействие Афганистану с целью недопущения потоков афганских беженцев на территорию соседних стран».

«Наш сегодняшний разговор крайне важен в ситуации, когда Таджикистан принимает на себя основную нагрузку по противодействию терроризму, экстремизму, наркотрафику. Это особенно актуально в связи с выводом американских и других войск из Афганистана, с которым Таджикистан имеет обширную границу», — добавил Володин.

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