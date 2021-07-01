Москва, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин всегда будет сохранять уважение к президенту США. Такое мнение 1 июля высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Путин очень реалистично на все это смотрит, он всегда уважителен в отношениях, и я не сомневаюсь, что это уважение к президенту США будет присутствовать всегда в диалоге», — сказал представитель Кремля.

При этом Пексов подчеркнул, что нет в Кремле ни у кого нет «розовых очков» на тему того, что Вашингтон отступится от недружественной линии по отношению к Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия является для России не только добрым соседом, но в первую очередь — ближайшим союзником.