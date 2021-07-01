Душанбе, , 14:22 — REGNUM Сотрудничество в сфере обороны обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр национальной обороны Турции Хулуси Акара, сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

Собеседники обсудили налаживание совместных связей в борьбе с современными вызовами и угрозами. Стороны также отметили необходимость объединения усилий международного сообщества из-за активизации террористов в различных регионах мира.

Акар отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изъявил желание посетить Таджикистан в ближайшее время. «Мы рассматриваем Республику Таджикистан как дружественную, братскую страну и важного партнера в Центрально-азиатском регионе», — сказал турецкий министр.

Отметим, 29 июня Хулуси Акара посетил Бишкек. В этот день глава Киргизии Садыр Жапаров находился с официальным визитом в Таджикистане.