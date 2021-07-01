Душанбе, , 14:21 — REGNUM Формированию единого правового поля стран ОДКБ будет способствовать гармонизация подходов в вопросах защиты исторической памяти, заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предлагаем разработать модельные акты, ужесточающие ответственность за отождествление роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне, реабилитацию нацизма, клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, унижение чести и достоинства ветеранов. Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Нашим странам необходимо делать все, чтобы сохранить правду о Победе советского многонационального народа», — заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета ПА ОДКБ.

Необходимость принятия этих решений для всех очевидна, отметил он.

Володи призвал «перейти к конкретным шагам и принять соответствующие законы в наших национальных законодательствах».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие законы.

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