Белград, , 14:32 — REGNUM Завершение строительства башни «Белград» в рамках проекта «Белград на воде» — особенный день для всех, кто принимал участие в этом проекте, «потому что несмотря на всю многочисленную критику, этот проект стал реальностью». Об этом, как сообщает сербское новостное агентство RTS, заявил президент Сербии Александр Вучич 1 июля на пресс-конференции.

Вучич и генеральный директор «Eagle Hills» Мухаммед Алабар символически залили бетоном основание башни «Белгард», что официально ознаменовало завершение строительных работ по этой конструкции.

Вучич подчеркнул, что для честного человека данное им слово значит настолько же многое, что и договор, и поэтому «обещания должны даваться осторожно».

«Он дал слово, что самая грязная и самая отвратительная часть столицы станет центром социальных, культурных событий. Для многих это звучало несерьезно, они думали, что это попытка набрать политические очки», — отметил Вучич.