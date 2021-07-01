Москва, 1 июля 2021, 14:19 — REGNUM Россия продолжит оказывать помощь братской Белоруссии, заявил 1 июля президент РФ Владимир Путин.
Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском и продолжать строительство Союзного государства, подчеркнул Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не только выдержат атаки со стороны стран Запада, но и используют их для усиления своего экономического сотрудничества.
Кроме того, он подчеркнул, что в данный момент на Белоруссию странами Запада оказывается неприкрытый экономический и политический прессинг.
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