Москва, , 14:29 — REGNUM Закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации.

Так, увеличен срок лишения свободы за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей, а также боеприпасов. Прежде за это грозило от трех до пяти лет заключения, теперь — от четырех до шести лет.

Размер штрафа остался прежним — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или доход осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж будет наказываться лишением свободы на срок до четырех лет. За незаконное изготовление такого оружия предусмотрены два года заключения.

Закон также ужесточает ответственность за незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и взрывных устройств. Срок лишения свободы увеличен с 3−6 лет до 8−10 лет. За групповое преступление срок увеличили до 10−15 лет (было 5−8 лет), за преступление в составе организованной группы — до 15−20 лет со штрафом до 1 млн рублей (ранее 8−12 лет со штрафом до 500 тыс. рублей).

Кроме того, вводится уголовная ответственность за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм).

Как сообщало ИА REGNUM, Совфед одобрил закон, ужесточающий уголовную ответственность за незаконный оборот оружия, 23 июня.

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