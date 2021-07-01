Душанбе, , 14:14 — REGNUM Вопрос о законодательном обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности может быть включен в программу по сближению и гармонизации законодательства на 2021−2025 годы к очередному заседанию совета ПА ОДКБ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

«Правильно будет, чтобы тема законодательного обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности была у нас в повестке. И в будущем мы должны этот вопрос мониторить. Давайте поручим профильным комиссиям к следующему заседанию совета ПА ОДКБ включить этот вопрос в Программу по сближению и гармонизации законодательства на 2021−2025 годы», — заявил председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета ПА ОДКБ.

Он отметил, что в период борьбы с коронавирусной инфекцией российские врачи работали в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Российская вакцина «Спутник V» поставляется почти пятидесяти странам мира, при этом партнерам по ОДКБ — в приоритетном порядке.

Говоря о гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ, Володин заявил о продолжении сближения законодательства не только в традиционных сферах обороны и противодействия терроризму, но и в области цифровой безопасности, защиты избирательных прав граждан.

«В последнее время мы все чаще сталкиваемся с попытками вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнул он.

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