Ташкент, , 14:03 — REGNUM Противодействие организованной преступности в Туркестане обсудили участники диалога Евросоюз — Туркестан, прошедшего 1 июля в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел. Со стороны ЕС в диалоге принял участие заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мор. В мероприятии также приняли участие представители Афганистана.

Участники диалога обсудили сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и региональные экологические проблемы. Стороны также обсудили сотрудничество во внешней политике и безопасности.

Отметим, ежегодные встречи высокого уровня между ЕС и странами Туркестана проходят с 2013 года.

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