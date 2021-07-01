Минск, , 14:02 — REGNUM Белоруссия и Россия не только выдержат атаки со стороны стран Запада, но и используют их для усиления своего экономического сотрудничества. Об этом 1 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на онлайн-форуме регионов двух стран.

«Мы выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств <…> мы используем этот момент, чтобы усилить наше экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимым не только с точки зрения экономики», — сказал белорусский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что в данный момент на Белоруссию странами Запада оказывается неприкрытый экономический и политический прессинг.

«Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России — от Смоленска до Сахалина», — также добавил Лукашенко, указав на то, что это обстоятельство подтверждает то, что «на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки», на которой сотрудничество России и Белоруссии развивалось бы так успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили стоимость российских энергоносителей для Белоруссии, доступ белорусских товаров на российские рынки, а также вопросы совместного преодоления западных санкций и увеличения рейсов белорусского госмонополиста «Белавиа» в российские города.