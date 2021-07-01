Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM В Ленинградской области с 1 июля 2021 года скорректированы действующие антиковидные правила. В числе прочего, при составлении организациями паспортов коллективного иммунитета, дающих право работать без ограничения количества посетителей, будут учитываться сотрудники, имеющие антитела к коронавирусу, а не только вакцинированные и переболевшие ковидом.

Правительство Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Ленобласти введены добровольные паспорта ковидной безопасности для бизнеса. Организации, у которых 60% и более сотрудников пройдут вакцинацию от COVID-19 либо 80% сотрудников в целом составят вакцинированные, а также лица, перенёсшие COVID-19 менее полугода назад или имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, смогут оформить паспорт коллективного иммунитета. Новым постановлением вводится такой же учет лиц с наличием антител к заболеванию.

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Для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 будут приниматься документы о вакцинации, медицинские отводы от вакцинации и результаты исследований, подтверждающие наличие антител (иммуноглобулина G к COVID-19), проведенные не позднее чем месяц назад.

Напомним, на организации в сфере общепита, фитнеса, парикмахерские и салоны красоты и музеи, имеющие паспорта коллективного иммунитета, не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области.

Также с 1 июля в Ленинградской области меняются условия оказания плановой медицинской помощи — в условиях стационара в «желтой» и «зеленой» зонах, а также порядок прохождения различных медкомиссий в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах ― теперь возможны не только при наличии документа, подтверждающего полный курс вакцинации от COVID-19, но и при наличии заключения иммунологической комиссии о медотводе от вакцинации, или же результата теста на наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не менее чем месяц назад.

«Пациенты, которым исполнилось 18 лет менее чем за месяц до медосмотра, могут представить документ о прививке хотя бы одним компонентом вакцины. Кроме того, во всех трех зонах разрешены профилактические осмотры и диспансеризация, в том числе углубленная, определенных групп взрослого населения, диспансерное наблюдение взрослых и детей и профилактические осмотры несовершеннолетних», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, в настоящий момент распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом: в «красной» зоне — Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Приозерский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор. В «желтой» зоне — Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы. В «зеленой» зоне — Кингисеппский район.