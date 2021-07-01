Минск, , 13:48 — REGNUM Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в сообщении от 30 июня подтвердило свои негативные прогнозы по кредитным рейтингам Белоруссии. Долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги постсоветской республики по обязательствам в иностранной и национальной валютах находятся на уровне «В/В».

По оценкам экспертов S&P применённые к официальному Минску санкции Евросоюза «не окажут немедленного давления на платёжный баланс страны или способность правительства обслуживать долг» — это произойдёт в следующие месяцы. Сейчас же «макроэкономические условия остаются неустойчивыми с учётом затянувшегося политического кризиса, возможности ужесточения международных санкций и потребностей в постоянной финансовой поддержке со стороны России».

Читайте комментарии экспертные сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

«Мы также учитываем возможное снижение вероятности предоставления финансовой поддержки Белоруссии со стороны России, например, в результате более строгих условий предоставления такой помощи, которые Белоруссии может быть сложно выполнить», — констатировали в S&P.

Эксперты агентства не исключили «риски, способные нарушить финансовую стабильность и привести к росту условных обязательств правительства». На ухудшение ситуации может повилять более существенное сокращение ЗВР «вследствие более значительных последствий международных санкций, например, сокращения поступлений по счету текущих операций (СТО) или ускоренного оттока депозитов резидентов и конвертации сбережений резидентов в иностранную валюту».

Читайте аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии