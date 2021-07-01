Ярославль, 1 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели в Ярославле капитана молодёжной хоккейной команды «Динамо» (Санкст-Петербург) Тимура Файзутдинова. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

МХК «Динамо» Тимур Файзутдинов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Файзутдинов получил удар шайбой в голову во время матча молодёжной хоккейной лиги 12 марта с ярославским «Локо». Хоккеист был госпитализирован и скончался через 4 дня в больнице. Следователи проводили проверку по этому факту.

«В ходе проверки установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в ходе хоккейного матча, и не связана с совершением в отношении него кем-либо противоправных действий», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

В возбуждении уголовного дела отказано «в связи с отсутствием события преступления».