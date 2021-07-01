Минск, , 13:40 — REGNUM Стоимость российских энергоносителей для Белоруссии, доступ белорусских товаров на российские рынки, вопросы совместного преодоления западных санкций и увеличения рейсов белорусского госмонополиста «Белавиа» в российские города обсудили 1 июля по телефону Александр Лукашенко и Владимир Путин. Они констатировали, что уже налажено пассажирское авиа‑ и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов «Белавиа» в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России — в Сочи, Краснодар и Анапу», — сказано в официальном сообщении.

Читайте комментарии экспертные сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Путин и Лукашенко обсудили также военно-техническое сотрудничество и вопросы безопасности. Они также отметили «позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи».

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