Москва, , 14:06 — REGNUM Представители Тбилиси заняли неконструктивную позицию в переговорах в формате Женевских дискуссий с представителями Сухума и Цхинвала. Об этом говорится в сообщении МИД России, обнародованном 30 июня на сайте российского министерства.

«Российская, абхазская и югоосетинская стороны отметили контрпродуктивность конфронтационной линии Тбилиси, препятствующей поступательной работе, в том числе в гуманитарной группе», — говорится в сообщении.

В МИД РФ также отметили, что Грузия очередной раз внесла в Генассамблею ООН «политизированную резолюцию» о беженцах, пользуясь тем, что Абхазия и Южная Осетия не могут направить туда свои делегации, которые бы представили альтернативную точку зрения.

Российские дипломаты также отметили, что Тбилиси противодействует подписанию с Сухумом и Цхинвалом соглашения о прекращении огня. Сообщается, что в переговорах также участвовали представители США, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Следующий раунд Женевских дискуссий назначен на октябрь 2021 года.

Стоит отметить, что с 29 по 30 июня в Женеве прошел 53-й раунд переговоров. Женевские дискуссии начали проводить с октября 2008 года. Механизм создан для снятия напряжения в регионе, обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных проблем.

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