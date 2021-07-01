Минск, , 13:39 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко понравились слова российского лидера Владимира Путина об Украине. Об этом Лукашенко заявил 1 июля в ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.

«Вы вчера на «Прямой линии» здорово сказали об этом. Украинский народ ни в чём не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе», — отметил он.

Президент Белоруссии добавил, что следует принять факт того, что руководство Украины «пошло другим путём».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский начал отрицать слова Путина о единстве народов России и Украины вслед за главой МИД своей страны Дмитрием Кулебой.

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