Минск, 1 июля 2021, 13:39 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко понравились слова российского лидера Владимира Путина об Украине. Об этом Лукашенко заявил 1 июля в ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
Президент Белоруссии добавил, что следует принять факт того, что руководство Украины «пошло другим путём».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский начал отрицать слова Путина о единстве народов России и Украины вслед за главой МИД своей страны Дмитрием Кулебой.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский отреагировал на слова Путина о едином народе России и Украины