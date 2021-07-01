Варшава, , 13:30 — REGNUM Заместитель председателя Комиссии по иностранным делам и законодательству Сейма Польши Аркадиуш Муларчик сообщил в эфире Polskie Radio 24, что его ведомство на днях представило правительству отчет о потерях Польши в результате Второй мировой войны. Сумму потерь Варшава потребует от Берлина компенсировать.

«После войны, в 1947 году, уже был подготовлен подобный отчет, в котором была определена сумма репараций в 50 миллионов долларов. Сейчас, после переоценки, это 850 миллиардов долларов. Хочу подчеркнуть, что реальная сумма убытков еще выше, чем получилась по нашим отчетам. Именно такую сумму мы будем ждать от Германии в качестве компенсаций», — заявил Муларчик.

Чиновник считает, что после анализа составленного отчета польское правительство примет соответствующие решения и направит властям Германии дипломатическую ноту и потребует выплатить указанную сумму.

Он напомнил, что Греция решила пойти на такой шаг несколько лет назад.