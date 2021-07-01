Ереван, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении от занимаемой должности главы аппарата премьер-министра страны Арсена Торосяна и назначении на этом пост своего главного советника Араика Арутюняна. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Руководствуясь законом «Об общественной службе», снять с занимаемой должности главу аппарата премьер-министра Арсена Торосяна и назначить на эту должность Араика Арутюняна», — говорится в опубликованном указе Пашиняна.

Отметим, экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в январе нынешнего года был назначен главой аппарата премьер-министра Армении и в это же время Араик Арутюнян стал главным советником Пашиняна, уйдя с поста министра образования, науки, культуры и спорта.