Москва, , 13:25 — REGNUM Региональные власти должны учитывать в своей работе реализацию цифровой повестки России и Белоруссии. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин на Форуме регионов России и Белоруссии.

«Наши страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы», — заявил Путин.

По его словам, в настоящее время уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования.

«Не могу не упомянуть, что в этом году в Белоруссии было налажено производство российских вакцин против коронавируса «Спутник V», — отметил президент.