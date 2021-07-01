Москва, , 13:22 — REGNUM Россия и Белоруссия активно работают над программами унификации законодательства по множеству направлений. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин на Форуме регионов России и Белоруссии.

«В настоящее время идёт активная работа по согласованию программ унификации законодательства в наших странах в самых разных областях, в том числе в налоговой и таможенной. Их реализация позволит выровнять условия деятельности для компаний, завершить построение единых финансовых, энергетических рынков и транспортного пространства, а также сформировать общую промышленную, сельскохозяйственную и цифровую политики», — заявил Путин.

«Дальнейшему наращиванию взаимовыгодных российско-белорусских связей, безусловно, будет способствовать и солидный пакет межрегиональных документов, а также коммерческих контрактов, подписанных в рамках нынешнего форума», — указал он.