Москва, , 13:19 — REGNUM За четверть века Россия и Белоруссия пошли длинный путь и смогли многого достичь в деле социально-экономической интеграции. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин на Форуме регионов России и Белоруссии.

«За прошедшую четверть века нам вместе многое удалось сделать, многого удалось достичь. Уже воспринимаются многие вещи как само собой разумеющееся. Например, то, что граждане из двух наших стран имеют равные права в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, места жительства и трудоустройства», — заявил Путин.

Экономики России и Белоруссии глубоко взаимосвязаны — Россия, в частности, является главным зарубежным инвестором в Республику Беларусь, указал президент.

«Это 30% иностранных инвестиций. На белорусском рынке работает около 2 тыс. 400 российских компаний, на Россию приходится почти половина всей внешней торговли Белоруссии», — отметил он.