Сеул, , 13:23 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён официально заявил о своём намерении принять участие в президентских выборах 2022 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление губернатора.

Данное заявление он сделал 1 июля на различных медиа-платформах, включая YouTube и Facebook.

Ли Чжэ Мён отметил необходимость перехода к перспективной индустриальной экономике, заявив, что это расширит возможности для инвестиций и создаст основу устойчивого роста.

Указывая на неравенство и поляризацию как на основные причины нынешнего кризиса, Ли Чжэ Мён подчеркнул важность всеобщего процветания, честной и справедливой конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль также сообщил о намерении принять участие в выборах.

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