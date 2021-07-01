Москва, , 13:11 — REGNUM Россия настроена развивать с Белоруссией многоплановые отношения. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин на Форуме регионов России и Белоруссии.

«Россия настроена и далее развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения, заниматься строительством нашего общего Союзного государства, а в более широком плане — укрепляем интеграционные процессы на евразийском пространстве и будем это делать в том числе в рамках Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности», — заявил Путин.