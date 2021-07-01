Москва, , 13:08 — REGNUM Россия продолжит оказывать Белоруссии всестороннюю поддержку на фоне усиливающегося политического давления Запада на Минск. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин на Форуме регионов России и Белоруссии.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», — заявил Путин.

«Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введённым Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чём надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия», — указал он.