Москва, , 13:09 — REGNUM Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что «в Москве должны ходить гривны, а над Госдумой развиваться желто-голубой флаг», являются «мечтами о повальной украинизации». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«У Зеленского странные представления о народном единении. Желто-голубой флаг над Госдумой — это мечты о повальной украинизации, что и пытаются провернуть украинские власти», — цитирует его «Лента.ру».

Депутат подчеркнул, что президент России Владимир Путин во время прямой линии «не говорил ни о рубле на Украине, ни о триколоре над Верховной Радой.

«Он говорил о едином этническом коде, об общности мировоззрения, которая была до насильственного насаждения русофобии на Украине. В Киеве же пытаются снова и очень грубо все исказить и перевернуть с ног на голову», — резюмировал Слуцкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский выразил несогласие со словами российского лидера Владимира Путина о единстве народов России и Украины.

Как считает Зеленский, если бы в России и на Украине жил один народ, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг».

Ранее Путин во время прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным народом.

«Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз, — сказал глава государства. — Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ. А вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным», — сказал глава государства.

Читайте также: Нас не понимают — в Киеве отозвались на слова Путина о встрече с Зеленским