Москва, 1 июля 2021, 13:09 — REGNUM Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что «в Москве должны ходить гривны, а над Госдумой развиваться желто-голубой флаг», являются «мечтами о повальной украинизации». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Депутат подчеркнул, что президент России Владимир Путин во время прямой линии «не говорил ни о рубле на Украине, ни о триколоре над Верховной Радой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский выразил несогласие со словами российского лидера Владимира Путина о единстве народов России и Украины.
Как считает Зеленский, если бы в России и на Украине жил один народ, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг».
Ранее Путин во время прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным народом.
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