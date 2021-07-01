Москва, , 13:04 — REGNUM Россия и Белоруссия вместе будут держать в фокусе своего внимания вопросы сохранения памяти о важнейших событий общего прошлого. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин на Форуме регионов России и Белоруссии.

«Убеждён, вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодых людей всегда должны быть в фокусе нашего внимания», — заявил Путин.

«Быть наследниками поколения победителей не только большая честь, но и огромная ответственность за сохранение традиций боевого братства и взаимовыручки, закалённых в суровые военные годы», — указал он.