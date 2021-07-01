Берлин, , 13:07 — REGNUM Проведение матчей чемпионата Европы (Евро-2020) на заполненном стадионе «Уэмбли» в Лондоне, несмотря на распространение в Британии мутаций коронавируса, является безответственным. Такое мнение 1 июля высказал на брифинге в Берлине глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

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«Я считаю такую позицию УЕФА абсолютно безответственной. Не могу понять, почему УЕФА не придерживается разумной линии», — сказал он.

Также Зеехофер привел в пример матч открытия Евро-2020 в Мюнхене, где находилось несколько тысяч человек, которые соблюдали все эпидемиологические нормы.

Отметим, на минувшей неделе правительство Великобритании сообщило, что матчи полуфинала и финала чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли», смогут посетить более 60 тыс. зрителей при соблюдении строгих мер по борьбе с пандемией.