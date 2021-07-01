Тверь, 1 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Ход работ по созданию мультимедийного парка «Россия — Моя история» в Твери проинспектировал губернатор Тверской области Игорь Руденя 1 июля в ходе инспекционной поездки по областному центру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Строительство ведется на набережной реки Лазури.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя проверил ход работ по созданию парка «Россия – Моя история» в Твери

Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, на данный момент такие объекты созданы в 23 городах России, при этом в Центральном федеральном округе — только в Москве. Глава региона Игорь Руденя подчеркнул, что проект в Твери должен стать образцовым.

Работы по строительству ведутся в три смены, в них задействовано 127 человек и 20 единиц техники. В настоящее время идёт монтаж сэндвич-панелей по периметру здания музея, армирование стен, устройство опалубки и бетонирование лестничных клеток, ведущих на второй этаж здания, выполняются работы по обустройству ливневой канализации, тепловой сети, электроснабжения, вентиляции, благоустраивается территория парка.

«На данный момент готовность объекта 40%. Проблемных вопросов нет. Работы ведутся в круглосуточном режиме, всё идёт по графику», — рассказал руководитель проекта ФГАУ «УИСП» Министерства обороны РФ Сергей Рожанкин.

Комплекс будет включать в себя собственно интерактивный музей «Россия — моя история», а также кассовый павильон с информационным пунктом, торговые павильоны, зону фудкорта. На территории парка будут работать фонтаны, детский дворик, создан амфитеатр, организованы автостоянка и стоянка для автобусов.

В планах — организация на площадке работы регионального молодёжного кластера, в том числе — размещение офисов волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектного офиса и образовательного центра волонтёрского движения «МыВместе».

Около 30% от общей экспозиции мультимедийного комплекса займёт региональный контент, где будет отражена история районов региона. В его разработке по всем 42 залам исторического парка участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур Министерства культуры и Министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представят муниципальные образования Верхневолжья.