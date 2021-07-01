Москва, , 12:54 — REGNUM Белоруссия и Россия строят свои отношения на принципах взаимного уважения и поддержки. Об этом 1 июля заявил президент России Владимир Путин на Форуме регионов России и Белоруссии.

«Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга», — заявил Путин.

«Тесные дружеские узы между народами России и Белоруссии подкреплены общей историей и духовными ценностями, и зачастую семейным родством», — указал он.