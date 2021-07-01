Киев, , 12:59 — REGNUM На складах украинской государственной железнодорожной компании «Укрзализныця» осталось топлива на сутки работы. Об этом написала депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина 1 июля в своём телеграмм-канале.

По её информации, на складах компании осталось 772 тонны топлива. При этом 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов выведены в резерв из-за нехватки топлива.

«Создаётся впечатление, что руководство «Укрзализныци» преднамеренно издевается над людьми, бюджетом и страной», — сказала Гришина.

По оценке депутата, подобные инциденты наносят государству ежесуточный ущерб в размере 8 млн гривен или $294 тыс., не считая компенсаций за задержку грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию «Укрзализныця» банкротом.

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