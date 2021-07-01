Сеул, , 12:54 — REGNUM Представитель Южной Кореи вошёл в состав экспертной группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), контролирующей сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом 1 июля сообщает DongA Science со ссылкой на представителей международной организации.

По их словам, к группе присоединится научный сотрудник Корейского института ядерной безопасности (KINS) Ким Хон Сок.

Известно, что южнокорейский эксперт специализируется на радиоактивных материалах, а также сотрудничает с Научным комитетом ООН по действию атомной радиации.

Отмечается, что в состав группы также включен учёный из Китая, критиковавший правительство Японии за план сброса воды с АЭС.