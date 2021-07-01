Минск, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились о личных контактах в ближайшем времени. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Во время разговора президенты договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что перед участием в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Белоруссии, которое состоится в режиме видеоконференции, президенты двух стран обсудили региональное сотрудничество и сверили часы по повестке дня.

«Затронули они также ситуацию вокруг Белоруссии и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора провели обсуждение санкционного давления на Белоруссию.