Джакарта, , 12:45 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что государство извлекло уроки из всплеска случаев COVID-19, произошедших в Индии, сообщает Antara.

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«В настоящее время количество случаев заражения коронавирусом в Индии снова снизилось до 50 тысяч в день. Мы можем извлечь уроки из этого», — заявил глава государства.

Президент Индонезии позвонил премьер-министру Индии, чтобы узнать о причинах резкого роста числа заболевших в стране.

В самой Индонезии в последние недели резко возросло количество случаев COVID-19. По словам президента, Индонезия должна продолжать проводить вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, институт молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте выявил 382 случая заражения штаммом «Дельта».

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