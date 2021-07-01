1 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление специального представителя генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая о том, что альянс сохранит представительство в Чёрном море, невзирая на позицию России.

Оксана Переможенко, , 15:08 — REGNUM НАТО сохранит представительство в Чёрном море, невзирая на позицию России, заявил в интервью грузинскому «Первому каналу» спецпредставитель генерального секретаря альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай. По словам чиновника, Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем, и альянс имеет «полную картину» произошедшего.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе», — сказал он.

По словам Аппатурая, НАТО сохранит свое представительство в Чёрном море для поддержки союзников и партнеров.

«Мы более тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной в плане политических консультаций и обмена информацией», — подытожил он.

Заявление чиновника обсудили на YouTube-канале «Телевизионной службы новостей» (украинский телеканал «1+1»). Между комментаторами завязался спор о принадлежности Крыма. Некоторые также указали на то, что НАТО не поможет Украине в случае возникновения военного конфликта, а подобные заявления со стороны представителей альянса могут провоцировать конфликты.

«Чей Крым, знают жители Крыма! Это аксиома! Там нужно у людей расспросить, разузнать, как они относятся к тому, что происходит у нас в Щенэвмэрлой (производное от первых слов гимна Украины «Ще не вмерла…», то есть «Еще не умерла», имеется в виду Украина — О. П.). И куда незалежна (независимая — О. П.) катится с большой скоростью», — написал Михаил Ш.

«А какие деньги ходят в Крыму?» — поинтересовался Николай Т.

Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай (сс)

«Если б НАТО могли что-то сделать, то уже б давно сделали, а так только громкие заявления. Пока есть у НАТО собственные геополитические интересы, связанные с нами, до тех пор и на нашей стороне», — отметил Vladimir N.

«Если Крым — это Украина, почему там флаг российский?» — спрашивает один из читателей.

«Так вперёд, заявители! Пройдитесь ещё разок на суперкрутом эсминце», — пишет Василий Т.

«Такие заявления лишь разжигают конфликты. Наверное, в этом и смысл. Верхушкам нравится манипулировать чувствами людей», — добавила Tania A.

«Для дураков, которые пишут, что НАТО ничего не делает: Россия — ядерная держава, агрессия со стороны НАТО может привести к третьей мировой ядерной войне», — подчеркнул Kerbin.

«Вопрос: «Чей Крым?» уже давно неактуален. «Чья Украина?» — вот что актуально! За Крым не беспокойтесь! Он в надёжных руках и под суперзащитой…» — отметил Workin' Man.

«Учите историю. Когда Крым был украинским? Когда пьяный Хрущёв (кстати, лицо заинтересованное, так как украинец), воспользовавшись своим служебным положением, приписал Крым к УССР, никого не спросив? Так что Крым российский, как ни крути. А вообще, как сказал [украинский боксер Александр] Усик, «Крым — это Крым!» — написал Юрий И.

Севастополь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Крым снова станет наш, когда Украина развалится и большая её часть станет великой Россией, а меньшая пущай звиздует в Европу и батрачит там панов», — отметил Евгений О.

«Что ж тогда «Дефендер» покинул территориальные воды Крыма тогда, раз это Украина? Зас*ал, что потопят к чертям, наверное?» — спросил Vlad M.

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»Тогда почему не заложено ни одной гривны в бюджет Украины на 2021 год? Почему пенсии и воду перекрыли? Маразм!!! Крым — Россия. Крым принадлежит крымчанам!» — пишет Serjio M.

«Если б Крым был не российский, — был бы американский, но не украинский», — отметил Русский.

«Не могут простить американцы, что русские их перехитрили насчёт Крыма. Они не Украине хотят вернуть, они хотят иметь власть и в Чёрном море, хотя сами Гавайи и Аляску прибрали к своим рукам, и это, говорят, законно!» — добавил Мулад Х.

Памятник «вежливым людям» в Симферополе Максим Додонов © ИА Красная Весна

«НАТО как военная структура не имеет никакого влияния на армии европейских стран. Так что мы должны понять, если начнется большая война и войска… [Путина] начнут продвигаться по [территории] Украины, нам даже нечего будет ждать от Европы. Они всю свою историю были полными «очкошниками», — подытожил Create Mason.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Фёдор Вениславский заявил, что в случае вступления Украины в НАТО или заключения соответствующих договоров на территории страны могут быть размещены базы альянса.

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