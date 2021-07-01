Москва, , 12:37 — REGNUM Россию и Белоруссию традиционно отличал высокий уровень академической и отраслевой науки. Об этом 1 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на Форуме регионов России и Белоруссии.

«Сегодня цифровые и другие наукоёмкие технологии буквально пронизывают все сферы жизни, становятся фактором экономического развития государств и роста благополучия наших граждан», — заявила Матвиенко.

«Здесь у России и Белоруссии, безусловно, есть преимущество. И Россию, и Белоруссию всегда отмечали высокий уровень академической, отраслевой науки, стремление эффективно использовать результаты передовых исследований и разработок», — указала она.

По её словам, сотрудничество в сфере науки и технологий с первых лет Союзного государства входило в число приоритетов работы двух стран.