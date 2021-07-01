Варшава, , 12:36 — REGNUM Межправительственные польско-чешские переговоры по поводу польской угольной шахты «Турув» являются непростыми. Об этом заявил 1 июля заместитель министра государственного имущества Польши Артур Собонь в эфире Polskie Radio 24.

«Переговоры по шахте продолжаются, и они непростые. Мы относимся к чешским партнерам с полной доброжелательностью. Мы готовы как к совместным инвестиционным проектам, так и к собственным инвестициям в экологическую безопасность нашей угольной промышленности, чтобы у Праги не возникали опасения за окружающую среду. Мы также готовы к полной прозрачности в совместном мониторинге потенциального воздействия шахты «Турув» на окружающую среду», — заявил Собонь.

В то же время польский чиновник указывает, что чешская сторона, несмотря на готовность Польши выполнить её условия, ставит всё новые и новые условия, которые ранее в переговорах не поднимались. «Такая ситуация существенно осложняет компромисс. У нас такое чувство, что в Праге не хотят допускать работу нашей шахты», — заявил Собонь.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом.