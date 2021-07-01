Киев, , 12:37 — REGNUM Партия «Батькивщина» намерена добиться проведения референдума по вопросу продажи земли на Украине. Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко 1 июля, выступая с трибуны парламента.

Политик напомнила, что с 1 июля вступил в силу антиконституционный, по её мнению, закон о рынке земли.

«Этот закон нарушает, по меньшей мере, 22 статьи конституции Украины. Он предусматривает прямо с 1 июля право банкам с иностранными инвестициями, то есть иностранцам, владеть сельскохозяйственной землей. Прекращается право постоянного пользования землей для наших аграриев, то есть украинское фермерство вычеркивается из жизни», — рассказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что «Батькивщина», несмотря на противодействие властей Украины, намерена добиться проведения референдума и остановить продажу земли.

«Наша команда и 70% украинцев не сдаёмся. Мы всё равно проведем референдум и добьемся решения Конституционного суда Украины. Мы не позволим распродать землю!».

Напомним, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль назвал открытие рынка земли одной из наиболее ожидаемых реформ, которая позволит жителям Украины стать «настоящими хозяевами своей земли».

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