Киев, 1 июля 2021, 12:37 — REGNUM Партия «Батькивщина» намерена добиться проведения референдума по вопросу продажи земли на Украине. Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко 1 июля, выступая с трибуны парламента.
Политик напомнила, что с 1 июля вступил в силу антиконституционный, по её мнению, закон о рынке земли.
Она подчеркнула, что «Батькивщина», несмотря на противодействие властей Украины, намерена добиться проведения референдума и остановить продажу земли.
Напомним, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль назвал открытие рынка земли одной из наиболее ожидаемых реформ, которая позволит жителям Украины стать «настоящими хозяевами своей земли».
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