Москва, , 12:48 — REGNUM Закон, который уточняет порядок использования имущества религиозными организациями, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет религиозные организации правом использования имущества религиозного назначения, даже если оно не может быть передано в их собственность. Речь идёт об имуществе, которым владеет государство или муниципалитеты. Если такое имущество изымается в пользу государства, религиозные организации могут получить компенсацию.

К имуществу религиозного назначения относятся здания, помещения и строения, построенные в том числе для богослужений, обрядов и церемоний, молитв, собраний, обучения, проживания паломников.

Также это движимое имущество: предметы убранства культовых зданий и сооружений, предметы для богослужений и других религиозных целей.

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