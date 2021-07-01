Сеул, , 12:26 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 1 июля телефонные переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом, с которым обсудил ряд вопросов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Обсуждая ситуацию в эфиопской регионе Тыграй, Чон Ый Ён выразил надежду на то, что прекращение огня в регионе послужит отправной точкой в процессе восстановления мира и стабильности в Эфиопии.

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Он подчеркнул необходимость решения данного кризиса как можно скорее, а также обратился с просьбой к эфиопскому правительству приложить усилия для сохранения доступа к нуждающемуся населению для оказания гуманитарной помощи.