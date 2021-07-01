Углич, Ярославская область, 1 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. 39-летнего жителя Ярославской области будут судить за мошенничество и незаконную порубку лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области.

Yarnews.net Вырубленный лес

Преступления были совершены в течение 2019 и 2020 годов. Житель Угличского района, воспользовавшись приятельскими отношениями с товарищем, получил от него деньги на покупку лесного участка.

«Обвиняемый уговорил совместно приобрести участок леса под предлогом якобы участия в производственно-хозяйственной деятельности в сфере лесозаготовок, при этом достоверно зная, что данной деятельностью заниматься не будет и не исполнит взятые на себя обязательства. В апреле 2019 года потерпевший передал обвиняемому денежные средства в валюте, что по курсу того периода составило более 630 тыс. рублей. Обвиняемый воспользовался полученными денежными средствами в личных целях, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по покупке лесных наделов», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Одним эпизодом мошеннические действия не ограничились. Мужчина устроился работать мастером леса в «Угличское лесничество» и смог выманить у друга еще 122 тысячи рублей якобы на покупку дополнительных участков леса и оплату труда рабочих.

«Для того, чтобы создать перед потерпевшим видимость законности своих действий, обвиняемый, не имея на это никаких разрешительных документов, воспользовавшись своим служебным положением, организовал вырубку деревьев, относящихся к категории «Защищенные леса», в районе с. Никольское Слободского сельского поселения Угличского района в количестве 54 сосен и 1 березы, общим объемом 53 кв.м. В результате государственному казенному учреждению Ярославской области «Угличское лесничество» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 млн. 300 тыс. рублей», — отметили в УМВД по Ярославской области.

В отношении мастера леса было возбуждено два уголовных дела — по статьям «Мошенничество» и «Незаконная рубка лесных насаждений». Уже находясь под следствием, обвиняемый был пойман за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее уже лишенным прав за аналогичное правонарушение. По данному факту было также возбуждено уголовное дело. Теперь весь букет обвинений в отношении ярославца будет рассматривать Угличский районный суд. Первое заседание по делу назначено на 6 июля.