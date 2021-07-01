Душанбе, 1 июля 2021, 12:17 — REGNUM В связи с ухудшением обстановки в непосредственной близости от южных рубежей совет ПА ОДКБ принял заявление, где выражает обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане.
Совет ПА ОДКБ «выражает обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане, особенно в его северных провинциях, на фоне сворачивания иностранного военного присутствия и призывает все афганские этнические группы и политические силы к созданию благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства», говорится в документе.
Кроме того, совет ПА ОДКБ «решительно осуждает террористические акты в Афганистане, жертвами которых становятся мирные граждане».
Одновременно в документе выражается обеспокоенность «крайне высоким уровнем наркопроизводства в Афганистане, которое является одним из основных источников дохода террористических группировок».
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В целом совет ПА ОДКБ призвал международное сообщество, включая национальные парламенты и международные парламентские организации, «наращивать гуманитарное содействие Афганистану с целью недопущения потоков афганских беженцев на территорию соседних стран».
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