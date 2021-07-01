Москва, , 12:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Генеральной прокуратуры представлять страну в международных инстанциях. Соответствующий документ опубликован 1 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Генпрокуратура вместо Министерства юстиции наделяется правом подавать в ЕСПЧ от имени Российской Федерации жалобы о нарушении другими государствами — членами Совета Европы положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ, которые поданы против других европейских стран.

Также Генпрокуратура будет представлять РФ в различных арбитражах, в частности, в Международном арбитражном суде Стокгольма.

Кроме того, Генпрокуратура получает полномочия по обращению в Конституционный суд с запросом о возможности исполнения решений межгосударственных органов, а также судов. Определяются основания для такого обращения.

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