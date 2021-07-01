Москва, , 12:10 — REGNUM Итальянский фрегат Virginio Fasan с управляемым ракетным вооружением на борту вошёл в Чёрное море. За его действиями следит Черноморский флот России, сообщили 1 июля в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» ВМС Италии, говорится в сообщении.

Итальянский фрегат прошел через турецкий пролив Босфор утром 1 июля, об этом сообщили турецкие СМИ. Военный корабль прошёл пролив примерно за два часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Чёрное море вошёл ракетный эсминец США USS Ross, он будет участвовать в военных учениях Sea Breeze. За ним также наблюдают российские моряки.

Читайте также: Путин объяснил смысл провокации британского эсминца у берегов Крыма