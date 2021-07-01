Ираклион, Греция, , 12:12 — REGNUM Следующий этап греческой кампании вакцинации начнется на Крите 6 июля, сообщил министр здравоохранения Василис Кикилиас журналистам во время рабочей поездки в Ираклион 30 июня.

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Этап будет включать прививки на дому, что позволит вакцинировать людей, которые живут в отдаленных районах или не могут попасть в центры вакцинации. Как подчеркнул Кикилиас, по приказу премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса, начиная с 6 июля, мобильные бригады министерств здравоохранения по всей стране будут проводить вакцинацию в сотрудничестве с муниципалитетами и общинами, которые должны составить списки тех, кто еще не прошел вакцинацию и хотел бы сделать прививку.

«Крит должен стать пионером в области вакцинации», — сказал министр здравоохранения, который связал прививку и создаваемую ей «стену иммунитета» с туризмом и необходимостью защиты туристического сезона, что очень много значит для местной экономики.

«Наша цель — защищать общественное здоровье, предоставлять обществу определенные свободы и в то же время поддерживать экономическую активность. Это наша обязанность после 15 трудных месяцев», — добавил Кикилиас, отметив, что операция по вакцинации прошла очень хорошо, страна заслужила уважение во всей Европе за то, как она справилась с ковидным кризисом.

Он также отметил, что правительство теперь обращается с гражданами иначе, чем раньше.

«Оно относится к ним с уважением и достоинством, профессионализмом и солидарностью. Я думаю, что наши сограждане видят это в центрах вакцинации, где им делают прививки», — сказал министр.