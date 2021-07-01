Киев, , 12:04 — REGNUM Украина может сначала вступить в НАТО, а затем в Евросоюз. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба 1 июля в интервью Liga.net.

«По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — сказал он.

Кулеба не смог назвать примерные сроки вступления Украины. Он отметил, что с 2008 года в НАТО нет понимания того, когда Украина сможет вступить в данную организацию, однако все её члены уверены, что это когда-нибудь обязательно случится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоенность России относительно «военного освоения» Украины — это «устаревший страх».

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